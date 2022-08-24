خدمات رفح يهزم غزة الرياضي وتفوق الصداقة على الشجاعية

غزة/ مؤمن الكحلوت

افتتحت اليوم منافسات بطولة الشهداء لكرة القدم، النسخة الثانية من بطولة النخبة لأندية الدرجة الممتازة في محافظات غزة، بإقامة مباراتين ضمن مباريات المجموعة الثانية من المسابقة.

وتمكن خدمات رفح من الفوز على غزة الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما فاز الصداقة على اتحاد الشجاعية بهدفين مقابل هدف وحيد.

خدمات رفح (1/3) غزة الرياضي

وتغلب فريق كرة القدم في نادي خدمات رفح على نظيره غزة الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد محمد الدرة، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره بالبطولة.

وتقدم غزة الرياضي بهدف مبكر عبر كامل الترامسي من انفراد بحارس الخدمات هيثم فتيحة، بعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، لكن خدمات رفح رد سريعا بعد عشر دقائق فقط بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها معتز النحال بنجاح في شباك الحارس أحمد الشاعر.

وفي الشوط الثاني حاول غزة الرياضي التعديل مع سعي خدمات رفح لتأمين المباراة لصالحه وأجرى كل مدرب تغييرات مختلفة حتى نجح أحمد اللولحي من تسجيل ثالث أهداف خدمات رفح ليحسم الفريق أول لقاءاته بالبطولة بفوز مستحق وثلاث نقاط مهمة.

أدار اللقاء: محمد النبريص وساعده على الخطوط أحمد شبير ومروان خطاب ويوسف بركات رابعا.

اتحاد الشجاعية (1/2) الصداقة

على ملعب اليرموك بمدينة غزة، فاز الصداقة على منافسه اتحاد الشجاعية بهدفين لهدف، وتألق فادي جابر حارس الفريق في الذود عن مرمى فريقه في ركلتي جزاء أضاعهما نجم الفريق علاء عطية واللاعب وسيم فرج رغم أن الحكم أعاد ركلة الأخير وكرر المتألق جابر التصدي للكرة.

كان التقدم للصداقة عن طريق خالد هنية في الدقيقة الأولى من اللقاء وعزز زميله خليل مطر تقدم فريقه بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق فقط، وكاد هنية أن يضيف الهدف الثالث لكن العارضة تعاطفت مع الشجعان ومنعت الكرة من الوصول للشباك.

في الشوط الثاني ضغط الشجاعية بكل ثقله أملا بتقليص الفارق، ومن التعادل، وحاول أكثر من مرة الوصول للشباك، لكنّ لاعبيه أهدروا فرصا سهلة أمام المرمى، حتى نجح يسار الصباحين في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى لمصلحة الصداقة في أول اختبار له في البطولة.

حكم اللقاء للساحة هلال شبات وساعده نادر أبو هجرس ومحمد الزعانين والرابع عطا وافي.

المصدر / فلسطين أونلاين