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"الجهاد": انتهاك حرمة الأقصى اعتداء صارخ يستوجب التحرك للدفاع عنه

24 اغسطس 2022 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن انتهاك وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك هو اعتداء صارخ وتجاوز غير مسبوق بحق مقدساتنا وإهانة لمشاعر العرب والمسلمين واستهدافهم هويتهم الدينية.

وقالت الحركة في تصريح للناطق باسمها عن الضفة الغربية طارق عز الدين، إن هذه الممارسات النكراء جاءت في ظل حماية جنود الاحتلال لقطعان المستوطنين والسائحين الصهاينة، واستهداف المرابطين والمرابطات بالاعتقال والتضييق والإبعاد للحد من دورهم في مواجهة الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى.

ونشرت مستوطِنات على حسابهن في انستغرام، صورهن الفاضحة في أثناء اقتحامهن اليوم للمسجد الأقصى، في انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وشدّد عز الدين على أن هذا الانتهاك المستمر يستوجب تحركاً جاداً على المستويات كافة الرسمية والشعبية، وأن تأخذ الأمة زمام المبادرة وحمل هم الدفاع عن الأقصى الذي يمثل وجدان الأمة وضميرها الحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #المستوطنين #طارق عز الدين

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