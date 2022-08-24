"حواري القدس عبق التاريخ".. ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

غزة/ فلسطين:

تنشر صحيفة فلسطين غدًا الخميس 25 أغسطس/آب 2022 ملف "حواري القدس.. عبق التاريخ" الذي يسلط الضوء على واقع حواري مدينة القدس المحتلة، وأهميتها التاريخية، وعمقها الفلسطيني، ومحاولات الاحتلال لتهويدها.

وهذا هو الملف الثاني ضمن سلسلة ملفات صحفية بدأت صحيفة فلسطين في نشرها قبل أسبوع، تتناول واقع القدس المحتلة، وتستمر على مدار سبعة أسابيع.

وركز أول الملفات المعنون بـ"الحفريات جريمة صامتة"، على واقع حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وتاريخها، ومخاطرها، وأهدافها.

وتتناول الصحيفة في سلسلة ملفاتها قضايا متعددة، أبرزها: نضال المرابطات في المسجد الأقصى، وواقع الاقتصاد في القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لـ"أسرلة التعليم" في المدينة، وتضامن فلسطينيي الداخل المحتل مع أهالي القدس.

وتتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس، سعيًا منه إلى تهويدها، واختلاق تاريخ مزيف يربطه بها، ولا سيما بعد إعلانها "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل) على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017.