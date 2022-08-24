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إيران: تلقينا الرد الأميركي على مقترحاتنا ونقوم بمراجعته وتقييمه

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إيران: تلقينا الرد الأميركي على مقترحاتنا ونقوم بمراجعته وتقييمه

24 اغسطس 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، تلقي إيران ردّ الولايات المتحدة على مقترحاتها عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال كنعاني: "بدأنا مراجعةً وتقييماً دقيقاً للردّ الأميركي، والجمهورية الإسلامية ستعلن عن وجهات نظرها بعد دراسته".

وكان كنعاني أكد منذ يومين إلى "مسؤولية واشنطن عن عدم إحياء الاتفاق النووي".

وأكّد كنعاني أن "إيران لن تقبل بمفاوضات استنزافية وتؤكد على الوصول إلى نتيجة بأسرع وقت، وعلى الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويأمن مصالح الشعب الإيراني العليا".

ورأى مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، أنه "صار من المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع"، وذلك بعدما قدّمت طهران ردّها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص.

وأضاف أنّ "المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن، وباتت عند نقطة انعطاف"، معقباً: "الردّ الإيراني جاء معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة".

يُشار إلى أنّ إيران قدمت في 15 آب/أغسطس الجاري، رداً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

المصدر / الأناضول
#إيران #أميركا #الاتفاق النووي

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