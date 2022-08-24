"الأوقاف" تستنكر اقتحام مستوطِنة "شبه عارية" للأقصى وتطالب بمحاسبتها

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة اقتحام مستوطِنة للمسجد الاقصى المبارك وهي "شبه عارية" ونشر صورها داخل ساحاته عبر منصات "التواصل الاجتماعي".

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، "إن هذه المستوطِنة الحاقدة تهدف إلى تدنيس باحات المسجد الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم بمثل هذه الممارسات الدنيئة".

وطالبت بضرورة محاسبة المستوطِنة على جريمتها.

وشدّدت "الأوقاف" على أن المسجد الأقصى وصل إلى مراحل خطيرة مع عمليات التهويد الصهيونية الممنهجة والتدنيس المستمرة بشكل يومي لباحاته، برعاية وحماية شرطة الاحتلال وجيشه.

وجدّدت الوزارة دعوتها إلى ضرورة التحرك السريع على جميع المستويات الرسمية الحكومية والشعبية والمؤسسات الأهلية للرد على هذه التصرفات والعمل على منع تغول الاحتلال وقطعان مستوطنيه على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين