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شاكيد تقرر منع دخول شيخ عشائري أردني بارز إلى الضفة

24 اغسطس 2022 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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قررت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد، اليوم الأربعاء، منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر: "بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى (إسرائيل)".

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين.

وخلال تواجده، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

وشن نشطاء يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز، بدعوى التحريض على (إسرائيل)، في أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: "هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام".

وأضاف: "أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع (إسرائيل) سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم".

كان الشيخ الفايز قد شغل في الماضي، مناصب رسمية عديدة في الأردن، بينها منصب وزير، وعضو في مجلس الأعيان، وسفير للأردن في عدد من الدول بينها مصر ولبنان وقطر.

المصدر / الأناضول
#الاحتلال #الأردن #الشيخ طراد الفايز

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