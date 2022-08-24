حمادة: دخول متطرفات للأقصى بلباس فاضح استفزاز مدان

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس محمد حمادة، إنّ دخول متطرفات بلباس فاضح إلى المسجد الأقصى المبارك عمل استفزازي مدان، واعتداء صارخ على حرمة أماكن العبادة، وإمعانٌ في استهداف الهوية الإسلامية الطاهرة للمدينة المقدسة.

وأشار حمادة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الاستفزازات الجديدة تأتي في ظل حالة من تصاعد تضييق الاحتلال على حراس المسجد الأقصى، واستهدافهم بالاعتقالات والإبعاد، ورفضه لزيادة عددهم، وهو ما يحد من قدرتهم على التصدي لمثل هذه الظواهر داخل رحاب الأقصى.

ودعا الناطق باسم الحركة المرابطين في الأقصى ودائرة الأوقاف بالقدس إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة ومنع تكرار مثل هذه الظواهر.

وحث حمادة أبناء شعبنا على عدم السماح بتمرير هذه الممارسات الاستفزازية، وتعزيز الرباط والتواجد في الأقصى، والمشاركة الفاعلة في حملة الفجر العظيم.

المصدر / فلسطين أون لاين