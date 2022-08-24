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صبري: تدنيس المسجد الأقصى بالملابس الفاضحة قمة التحدي

24 اغسطس 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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عدّ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، انتهاك مستوطِنات لحرمة المسجد الأقصى المبارك، بلباسهن الفاضح اليوم الأربعاء، "قمة التحدي".

وقال صبري في تصريح صحفي مساء اليوم: "ما شهدناه من تدنيس للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته باقتحام المرأة ذات اللباس الفاضح هو قمة التحدي".

وأشار إلى أن "هذه الصور لا تحصل في أي مكان للعبادة"، مؤكدًا أنه في كل يوم تزداد الخطورة تجاه مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشرت مستوطِنات على حسابهن في انستغرام، صورهن الفاضحة في أثناء اقتحامهن الأقصى، في انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وشدّد صبري على أن المستوطِنات لم يتجرأن على أن يدخلن الأقصى لولا الحماية العسكرية التي تقدم لهن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الاحتلال #الشيخ عكرمة صبري

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