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حماس: إغلاق الاحتلال المسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

24 اغسطس 2022 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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اعتبرت حركة "حماس" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، يوم غدٍ الخميس، ومنع المصلّين المسلمين من أداء عبادتهم فيه، من أجل السماح للمتطرّفين والمستوطنين باقتحامه وانتهاك حرمته، عدواناً سافراً على مساجد المسلمين ومقدساتهم.

وعدت الحركة، في بيان اليوم الأربعاء، إغلاق المسجد انتهاكاً صارخاً لحريّة شعبنا في ممارسة شعائره الدينية، في خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، التي دأب هذا الكيان الغاصب على الاستهتار بها.

وأكدت أنَّ استمرار الاحتلال في حربه التي تستهدف هويتنا الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، من خلال تصعيد عدوانه في الاستيطان والتهويد، في الضفة والقدس المحتلة، لن تفلح في فرض أمر واقع على الأرض أو تغيير حقائق التاريخ.

وقالت حماس، إن شعبنا سيبقى ثابتاً على أرضه مدافعاً عن مقدساته حتى انتزاع حقوقه كافة، داعية جماهير شعبنا في الخليل وعموم الضفة المحتلة إلى التصدّي لجريمة إغلاق المسجد الإبراهيمي بكل الوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الخليل #الاحتلال #المسجد الإبراهيمي

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