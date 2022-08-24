قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في سجن النقب

تسود حالة من التوتر سجن "النقب"، مساء اليوم الأربعاء، على إثر اقتحام قوات الاحتلال لعدد من أقسام الأسرى.

وقال نادي الأسير، في تصريح صحفي عصر اليوم، إن إدارة السّجن أقدمت على قطع الكهرباء عن الأقسام التي تعرضت للاقتحام، وفرضت عزلاً مضاعفاً عليها.

وأوضح النادي، أن تلك الإجراءات تأتي في محاولة لفرض مزيد من التنكيل بحقّ الأسرى، ردا على خطواتهم النضالية التي شرعوا بها مؤخرًا.

وشرع الأسرى الاثنين الفائت، بإجراءات تحذيرية في السجون، لإجبار الاحتلال على وقف قرارات تعسُّفية بحقّهم، بعد أن تراجعت إدارة السجون عن تفاهمات سابقة معهم، في آذار/مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين