فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطِنة تستفزُّ مشاعر المسلمين في الأقصى بعد التقاطها صورًا "شبه عارية"

حماس: نشر صور فاضحة لمستوطِنة في الأقصى استفزاز غير مسبوق لشعبنا

تحقيق يكشف اتهامات بالفساد في مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

براتب شهري 2،243 دولار.. وظيفة شاغرة في "أونروا" بقطاع غزة

حماس تستهجن تقاعس السلطة عن ملاحقة منفذي محاولة اغتيال الشاعر

المقدسي "أبو رموز" يهدم منزله ذاتيًّا في رأس العامود

"الشعبية" تدعو لمتابعة قضية الدكتور ناصر الشاعر جديا ومحاكمة كل المدانين

قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في سجن النقب

مشتهى لـ"فلسطين أون لاين": غزة ترمي الاحتلال بأقواس عدة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"الشعبية" تدعو لمتابعة قضية الدكتور ناصر الشاعر جديا ومحاكمة كل المدانين

24 اغسطس 2022 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
...

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول، اليوم الأربعاء، إلى متابعةٍ جديّة لقضية نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وطالب الغول في تصريحاتٍ صحفية، بضرورة محاكمة كل من تثبت إدانته بغض النظر إذا ما كان منتميًا لهذا الفصيل أو ذاك، أو لجهةٍ حكومية، وأن يأخذ القانون مجراه على الجميع بغض النظر عن الصفة التي يحملها.

وأوضح أنّ الجبهة ترفض استخدام السلاح والعنف في مواجهة الرأي الآخر، وعلى هذه القاعدة هي تدين أي عنف من أي جهة كانت سواء من مؤسسات أو أفراد إزاء أي من الذين يبدون وجهة نظر مغايرة.

وشدّد الغول على أنّ "التهاون في ملاحقة من يرتكب هذه الجرائم يوسع من دائرة الانتهاكات والجرائم، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي حدوث ردود فعل نحن في غنى عنها، وحالة فلتان يكون المتضرر الوحيد منها هو الشعب الفلسطيني".

وكان الدكتور ناصر الدين الشاعر قد عبر، أمس، عن استهجانه بطء إجراءات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، في التحقيق بمحاولة اغتياله التي تعرض لها في 22 يونيو الماضي، في بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: الشاعر يستهجن بطء إجراءات التحقيق في محاولة اغتياله

وأبدى الشاعر في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" عدم رضاه عن مجريات التحقيق الخاصة بمحاولة اغتياله والتي يجب أن تكون أكثر "صرامة وسرعة"، لافتًا إلى أنّ أجهزة أمن السلطة الأمنية لم تُبدِ جدية في تحركها ضد الجناة حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #الجبهة الشعبية #محاولة اغتيال #أجهزة السلطة #ناصر الشاعر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة