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مستوطِنة تستفزُّ مشاعر المسلمين في الأقصى بعد التقاطها صورًا "شبه عارية"

حماس: نشر صور فاضحة لمستوطِنة في الأقصى استفزاز غير مسبوق لشعبنا

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حماس: نشر صور فاضحة لمستوطِنة في الأقصى استفزاز غير مسبوق لشعبنا

24 اغسطس 2022 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نشر صور شبه عارية لمستوطِنة صهيونية، في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك استفزاز غير مسبوق لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، ظهر اليوم الأربعاء، إنّ تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور فاضحة لها في المسجد، تُشكّل استفزازًا غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية، وإمعان في تدنيس طهارة الأقصى.

وأكد قاسم أنّ نشر الصور "تعكس استهتارًا صهيونيًّا بكل المنظومة العربية الرسمية والشعبية".

وقد استفزت مستوطِنة مشاعر المرابطين في المسجد الأقصى، بعد التقاطها صورًا شبه عارية على الدرج المؤدي إلى قبة الصخرة.

واقتحم 138 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من عناصر شرطة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #مستوطنة صهيونية في الأقصى #استفزاز مشاعر

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