حماس: الصور الفاضحة لمستوطِنات في الأقصى استفزاز غير مسبوق لشعبنا

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نشر صور شبه عارية لمستوطِنة صهيونية، في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك استفزازًا غير مسبوق لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، ظهر اليوم الأربعاء، إنّ تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور فاضحة لها في المسجد، يشكّل استفزازًا غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية، وإمعانًا في تدنيس طهارة الأقصى.

وأكد قاسم أنّ نشر الصور "تعكس استهتارًا صهيونيًّا بكل المنظومة العربية الرسمية والشعبية".

وقد استفزت مستوطِنة مشاعر المرابطين في المسجد الأقصى، بعد التقاطها صورًا شبه عارية على الدرج المؤدي إلى قبة الصخرة.

واقتحم 138 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من عناصر شرطة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين