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استفزازات المستوطنين تتواصل في الأقصى

مستوطِنة تستفزُّ مشاعر المسلمين في الأقصى بعد التقاطها صورًا "شبه عارية"

24 اغسطس 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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مستوطِنة تلتقط صورة شبه عارية في ساحات المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين:

استفزت مستوطِنة إسرائيلية مشاعر المرابطين في المسجد الأقصى، بعد التقاطها صورًا شبه عارية على الدرج المؤدي إلى قبة الصخرة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء، الصورة مرفقينها بتعابير الاستياء الشديد، والحال الذي وصل إليه المسجد الأقصى من انتهاكات، والتدنيس المبرمج والمستمر من قبل المستوطنين.

ويقتحم المستوطنون ومجموعات من "السياح" الأجانب بصورة شبه يومية ساحات وباحات المسجد الأقصى، بتأمين وحماية من جنود وقوات أمن الاحتلال.

وتقمع وتعتقل قوات الأمن الخاصة بتأمين مواكب المستوطنين خلال اقتحامهم أيٍّ من المرابطين أو المقدسيين في حال اعتراضهم على أيّ تصرفات داخل الحرم وباحاته.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، طالب النشطاء والذين علّقوا وتداولوا صورة المستوطِنة المخلّة في ساحة الأقصى، بضرورة عدم الصمت تجاه هذه الانتهاكات، والتحرك في مظاهرات وفعاليات نصرة للمسجد، ووقف انتهاكاته.

كما ودعا النشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى.

واقتحم اليوم الأربعاء، عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، بأنّ "مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقّوا شروحات عن الهيكل المزعوم".

وكان على رأس المقتحمين لباحات المسجد الأقصى، المتطرف الحاخام يهودا غليك.

#استفزازات المستوطنين في الأقصى #استفزاز مشاعر المسلمين في الأقصى

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