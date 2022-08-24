مشعل يوجه كلمة لأهل القرآن المشاركين في مشروع صفوة الحفاظ بغزة

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الخارج، خالد مشعل، كلمة لأهل القرآن المشاركين في مشروع صفوة الحفاظ بغزة.

وهنأ مشعل في كلمة مسجلة اليوم الأربعاء، المشاركين في مشروع صفوة الحفاظ، وقال "هنيئا لكم هذه الفعالية القرآنية المباركة العظيمة".

وأضاف: "يحتشد المئات من صفوة الحفاظ لكتاب الله يتلونه في جلسة واحدة، ما هذا الادهاش، ما هذه المبادرات التي تتقدم فيها غزة على صعيد العبادة والطاعة والقرآن وحفظه على صعيد الجهاد والمقاومة وعلى صعيد الصبر في مواجهة الحصار جنبا إلى جنب مع كل شركائكم في الوطن في الضفة والقدس في 48 في الشتات الفلسطيني".

وشدد مشعل بقوله: "نحن جميعا سيهزم الله بنا هذا الجمع المتغطرس المحتل الصهيوني ونحرر أرضنا الفلسطينية، ونستعيد قدسنا وأقصانا ونفرج عن أسرانا وعند اذن يفرح المؤمنون بنصر الله".

وأكد أن القرآن هو طريق الهداية والتوفيق والرشد وطريق المجد والنصر والتحرير وطريق الآخرة والرضى والرضوان.

انطلق أمس في قطاع غزة أضخم مشروع قرآني بسرد 500 طالبٍ وطالبة كتاب الله كاملًا على جلسة واحدة، في مشهد مهيب على طريق إعداد جيل النصر والتحرير، ويرسل للعالم برسالة تعاهد القرآن وإعداد جيل النصر والتحرير.

المشروع الذي يحمل اسم "ًصفوة الحفاظ" أتي تتويجًا لجهود مستمرة منذ سنوات عكفت فيها دار القرآن الكريم والسنة -الجهة المنظمة للمشروع- على تخريج جيل قرآني متمكن حفظًا وتلاوة وفهمًا.

المصدر / فلسطين أون لاين