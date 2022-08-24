"الاقتصاد" تصدر قرارًا بشأن إعادة شراء السلع المباعة بالتقسيط

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قراراً بحظر قيام البائع بالتقسيط إعادة شراء المبيع بأقل من السعر المباعة فيه أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات بهذه الوسيلة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على بائع المبيع بالتقسيط "الثمن الآجل" إعادة شراء المبيع بذات الوقت بأقل من السعر الذي باعه فيه" التكييش".

وأكدت على ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.

كما شددت على حظر الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة فيما ذكر بالنقطتين السابقتين من هذا القرار بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

وحذرت كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين