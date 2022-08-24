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خلال وقفة إسناد للأسرى..

المدهون: الأسرى مقبلون على معركة قاسية تبدأ بإعادة تفعيل لجنة الطوارئ العليا

24 اغسطس 2022 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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تصوير/ محمود أبو حصيرة

أكد بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يستعدون للدخول في معركة قاسية دفاعاً عن حقوقهم  التى تحاول إدارة السجون سلبها منهم.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية إسنادية، نظمتها وزارة الأسرى اليوم الأربعاء ، في مقر الوزارة بمشاركة حركة الأحرار الفلسطينية، ومكتب إعلام الأسرى، وأهالي أسرى وأسرى محررون.

وأوضح المدهون، في كلمة له، أن الاحتلال لا يزال يمعن في إيلام الأسرى، ويتفنن في التنغيص والتضييق عليهم وتجريدهم من حقوقهم البسيطة التي استطاعوا انتزاعها منه خلال سنوات الأسر، مشيراً أن الاحتلال اتخذ عدة قرارات وإجراءات للتضييق عليهم من أبرزها فرض حالة من التشتيت و الاستقرار للأسرى المؤبدات وأصحاب الأحكام العالية، بوضع آلية لنقلهم من غرفهم كل ستة شهور ونقلهم من السجن كل ثلاث سنوات.

وبين أن الأسرى تحضروا للمعركة القادمة، عبر "إعادة تفعيل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة التي تمثل الأسرى، في خطوة مهمة تعطي قوة وصلابة لموقف الأسرى، وبحاجة إلى دعم ومساندة من جموع الشعب الفلسطيني".

وفي سياق متصل، بين خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، في كلمة له، أن "الأسرى عقدوا النية لانتزاع حقوقهم من السجان، وأن ما يحدث لأسرانا هو انتهاك واضح و سننتفض جميعاً من أجل إسنادهم"، مشدداً على ضرورة أن "يشكل كافة أبناء شعبنا بمؤسساته ومنظماته حاضنة مستمرة لانتفاضة الأسرى، وأن يكونوا خلفهم، مشيرا بأن معركة الأسرى مع الاحتلال لازالت مستمرة ولن تتوقف إلا بزواله". 

أما أحمد القدرة مدير مكتب إعلام الأسرى، فقال في كلمته: إن "ما يقوم به الأسرى من تلاحم ما هو إلا تأكيد على ضعف منظومة الاحتلال، داعياً كافة قوى أبناء شعبنا الفلسطيني للانتفاض لنصرة الأسرى وتلبية ندائهم بأن يكون يوم الجمعة القادم يوماً وطنياً لدعم الأسرى حتى تنتهي معاناتهم وينالوا حريتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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