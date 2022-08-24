"مزاج" المصريين في خطر لهذا السبب!

قال رئيس شعبة البن (القهوة) بالغرفة التجارية في مصر، حسن فوزي، أنّ هناك نقصًا في المخزون من البن وهذا نتيجة حدوث صقيع في البرازيل، أتلف أكثر من 25% من المحصول.

وأضاف أنّ "الأزمة الحقيقة دلوقتي أنّ مخزون البن بتاعنا بينقص، وبينقص علشان مفيش سرعة تدبير فى الاستيراد".

وأردف: "احنا بنستورد من البرازيل وكولومبيا ومن إندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، الغالبية العظمى من البن (القهوة)، بالإضافة إلى دول أخرى مثل، البيرو وغواتيمالا".

وتابع فوزي، أنّ "السبب الرئيسي في نقص مخزون البن، أنّ الدورة أصبحت قليلة جدًّا دلوقتي، وحركة النقل العالمي".

وذكر أنه لا توجد بدائل محلية، لأنّ البن (القهوة) يحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة مرتفعة"، مضيفًا "الحل إننا عايزين سرعة شوية في التدبير بتاع العملات علشان البضائع دي تخرج، في بضائع عندنا عاوزه تخرج من المينا، لضبط العجز الموجود حاليًّا في السوق".

المصدر / وكالات