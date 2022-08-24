إغلاق الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود.

وذكرت الأوقاف الإسلامية في الخليل، أنّ الإغلاق سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلًا، ولغاية العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "المناسبات اليهودية".

ويواصل الاحتلال منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، خاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول للمسجد.

وفرضت سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية.

وتضيق سلطات الاحتلال على المصلين الذين يرتادون المسجد الإبراهيمي، بمنعهم من الدخول أحيانًا، وإغلاق المداخل ووضع حواجز أمامهم، وتركيب خطوط وكاميرات مراقبة جديدة داخل الحرم الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين