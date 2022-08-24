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"أبو زهري": استهداف الاحتلال لدول عربية يؤكد أنه مصدر الإرهاب العالمي

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"أبو زهري": استهداف الاحتلال لدول عربية يؤكد أنه مصدر الإرهاب العالمي

24 اغسطس 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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سامي أبو زهريعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"- إقليم الخارج (أرشيف)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"- إقليم الخارج، سامي أبو زهري، تصريحات وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس باستهداف جيشه لدولة عربية خلال الحرب الأخيرة (اليمن)، يؤكد أن الاحتلال هو مصدر الارهاب العالمي، وخطره الاحتلال يتجاوز القضية الفلسطينية.

ودعا في تغريدة له، اليوم الأربعاء: "أبناء الأمة مدعوون للتحرك لحماية كرامة شعوب المنطقة وكرامة القدس".

وأعلن غانتس في وقت سابق أن جيشه شن هجوما ضد دولة عربية ثالثة لم يسمِها، لكن الإعلام العبري ربط بين تصريحاته وتصريحات رئيس أركانه أفيف كوخافي، وتنبأت بأن الدولة الثالثة هي اليمن.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الخامس من آب/ أغسطس، عملية عسكرية على قطاع غزة  أطلق عليها اسم (الفجر الصادق)، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سامي أبو زهري #دولة عربية #استهداف اليمن #الإرهاب العالمي

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