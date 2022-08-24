الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة بغزة

عقدت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

وترأس اللقاء وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار ومهندسي الإدارة العامة للمشاريع.

وقد حضر الورشة كلاً من علي برهوم، طارق الهباش، عرين البطة كممثلين عن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والوسطى، بالإضافة إلى عبد الرحيم أبو القميز، وحيد البرش كممثلين عن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال.

كما وحضر ممثلين عن البلديات الكبرى، بالإضافة إلى الاستشاريين محمد أبو هيبة، أحمد أبو الفول، وممثلين عن (UNDP)، ونور الدين المدهون ممثل عن صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

وافتتح الورشة مدير دائرة المجالس محمد صيام حيث قام باستعراض أهم المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة بدءًا من مكبات النفايات الصلبة ونظام جمع وترحيل النفايات بالإضافة إلى استعراض أهم الخيارات الاستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

كما وشارك في العروض التقديمية نور الدين المدهون، حيث قام باستعراض خيارات إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة وأثرها على قطاع غزة على المدى البعيد، وعرض أهم إنجازات مشروع إدارة النفايات الصلبة الذي تم تنفيذه في جنوب قطاع غزة.

كذلك قام علي برهوم مستشار مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والوسطى باستعراض أثر مشروع إدارة النفايات الصلبة على المجلس وأهم التحديات التي تواجه مجلس الجنوب.

من جهته أوضح أبو القمبز مدير مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال التحديات التي يواجهها المجلس وآخر المستجدات المتعلقة بالمجلس.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش أمام المشاركين لمعرفة آرائهم حول الخيارات الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها في قطاع غزة لإدارة منظومة النفايات الصبة داخل قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

وقد أكد وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار بأنه يجب تبني خيارات فعالة تحقق الاستدامة لإدارة النفايات الصلبة داخل قطاع غزة، والحد قدر الإمكان من انشاء مكبات جديدة داخل القطاع نتيجة لندرة الأراضي والآثار السلبية المترتبة على انشاء هذه المكبات.

وتم اختتام الورشة وقد تم الاتفاق على استكمال ومناقشة الخيارات الاستراتيجية بشكل معمق في جلسات فنية خلال الفترة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين