الاحتلال يهدم منشآت في مناطق متفرقة بالضفة

نفذت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم طالت منشآت فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع تجدد الاعتداءات التي يشنها المستوطنون ضد ممتلكات الفلسطينيين.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية ومغسلة مركبات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وتعود ملكية المنشأة الزراعية الواقعة في منطقة "اللحف" للمواطن رضا توفيق عودة، ومقامة على مساحة تقدر بـ120 متراً منذ 30 عاماً، وبداخلها مواشي وطيور.

وتعود ملكية مغسلة المركبات للمواطن صلاح فخري، وتقع بالقرب من الشارع الرئيسي في مدينة نابلس.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً ومنشآت سكنية وزراعية في منطقة الوادي الأحمر شمال قرية فصايل، وهي قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخص.

وهدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا إبراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، وإسماعيل سواركة، وإبراهيم سليمان أبو عروج.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، للشقيقين سلامة وجاد الله أحمد زبيدات؛ بحجة عدم الترخيص.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، جرى عمليات إعطاب لإطارات أربع مركبات فلسطينية، في قرية مردا شمال محافظة سلفيت.

وأعطب مستوطنون إطارات السيارات، وخطوا شعارات عنصرية في القرية، وذلك بعد تسللهم إليها فجراً، وتعود ملكية المركبات للمواطنين، حسام عبد الله معتوق، وحسن عبد الله معتوق، وموفق ياسر ابداح، ومحمود صالح ابداح.

وخط المستوطنون شعارات عنصرية على جدران منزل يعود للمواطن جاد سمير ابداح، في المنطقة الشرقية من بلدة مردا بسلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين