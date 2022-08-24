"التعليم العالي" يعلن عن توفر منح دراسية في مالطا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مالطا.

وأوضحت الوزارة أنّ المنح ستكون في الجامعة الأمريكية في مالطا لدرجة البكالوريوس للعام 2022/2023.

وفي التفاصيل، أشارت إلى أن لغة التدريس اللغة الإنجليزية، وأنّ الشروط أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن 90% في الثانوية العامة، وأن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة للعام 2022.

ونوهت إلى أن تقديم شهادة إثبات اللغة الانجليزية بالعلامات التالية:

IELTS علامة 6 فأعلى.

TOEFL علامة 65.

وذكرت أن التقديم متاح حسب التخصص لطلبة الفروع التالية: العلمي، الأدبي، ريادة أعمال، صناعي، وأن الوثائق المطلوبة باللغة الانجليزية ومصدقة حسب الأصول.

الوثائق المطلوبة باللغة الانجليزية ومصدقة حسب الاصول:

لتقديم طلب الجامعة الإلكتروني: اضغط هنا

لتقديم طلب الوزارة الإلكتروني: اضغط هنــا

كشف علامات الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

شهادة الثانوية العامة (الكرتونة) مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

صورة عن جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة ونصف على الاقل.

إثبات لغة انجليزية:

شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

صورة عن الهوية الشخصية.

شهادة خلو أمراض مصدقة من وزارة الصحة.

4 صور شخصية.

التغطية المالية:

إعفاء كامل للرسوم الجامعية، ويتحمل الطالب باقي التكاليف.

آلية تقديم الطلب:

يتم تقديم الطلب الكترونيا على موقع الوزارة، ومن ثم يتم تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة أو أحد مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حتى موعد اقصاه يوم الإثنين الموافق 29/8/2022 أما بخصوص طلبة غزة يتم تسليم الطلبات في مقر الوزارة في تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين