عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، بأنّ "مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم".

وذكرت الدائرة أنّ "المستوطنين المقتحمين أدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، شرقي الأقصى، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين".

ووفق مصادر مقدسية من داخل الأقصى، فإنّ المتطرف الحاخام يهودا غليك كان على رأس المقتحمين للمسجد الأقصى.

وضيّقت شرطة الاحتلال على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميًّا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

















