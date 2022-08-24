اليوم.. الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ"الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيمتنعون اليوم الأربعاء عن الخروج إلى "الفحص الأمني"، وسيُرجعون وجبات الطعام.

وأوضح "النادي"، في بيان صحفي، أنّ "الإجراء التصعيدي استناد إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شُكّلت باسم الفصائل كافة".

وأشار نادي الأسير إلى أنّ يومي الإثنين والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام، تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبيّن أنّ "خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إذا ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا".

وبدأ الأسرى بإجراءات تحذيرية في السجون، لإجبار الاحتلال على وقف قرارات تعسُّفية بحقّهم، بعد أن تراجعت مصلحة السجون عن تفاهمات سابقة معهم، في آذار/مارس الماضي.

ويبلغ العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، حتى نهاية تموز/يوليو 2022، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلًا، ونحو 670 معتقلًا إداريًّا، و200 أسير من قطاع غزة، وفق مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين