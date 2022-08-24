الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية بالأغوار

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت سكنية، وحظائر ماشية في منطقة الوادي الأحمر، شمال قرية فصايل بالأغوار الوسطى في الضفة الغربية، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدم منشآت سكنية وحظائر ماشية لست عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات: عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا ابراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، واسماعيل سواركة، وابراهيم سليمان ابو عروج.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت المنشآت قبل أشهر بوقف العمل فيها.

وتشكل منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها قرابة 720 ألف دونم، 30% من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني، بما فيها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وتُقسم مناطق الأغوار إلى ثلاث مناطق على النحو التالي: (أ) وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ونسبتها 7.4% من مساحتها الكلية، (ب) وهي منطقة تقاسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) ونسبتها 4.3%، ومناطق (ج) وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل أكثر من 88% من المساحة الكلية.

وتقام على مناطق الأغوار الفلسطينية 31 مستوطنة إسرائيلية، غالبيتها زراعية، ويسكنها أكثر من 8 آلاف مستوطن.

وأنشأت (إسرائيل) في تلك المناطق 90 موقعًا عسكريًا منذ احتلالها عام 1967، وهجرت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ نفس العام.

ويمثل غور الأردن جزءًا حيويًا باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدود فلسطين الشرقية التي تربطها مع المملكة الأردنية.

المصدر / فلسطين أون لاين