الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، ذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر أحمد باجس حجاج بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مشيرة إلى أنّ الأسير حجاج كان قد أمضي 17 عامًا في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل عامين.

وفي بيت لحم، أفاد مصدر أمني، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت محمد مصطفى النجار من مخيم العزة شمالًا، وقتادة ناصر شوشة من بلدة حوسان غربًا، ملفتًا إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن جورج نصري، وفتّشته وحطمت زجاج نوافذه في بيت ساحور شرقًا.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين