"د. إسماعيل هنية" يشيد بإنجازات المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة/ فلسطين أون لاين :

أشاد د. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حمس ورئيس الوزراء الأسبق، بإنجازات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وحالة التوافق الرياضي التي رسخها المجلس والحفاظ على انتظام النشاط الرياضي رغم الظروف الصعبة في محافظات غزة.

وكان د. إسماعيل هنية استقبل وفد المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي شارك في المؤتمر الشبابي الدولي في تركيا، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، ورئيس وفد المجلس نبيل عواجة.

وأكد د. هنية أنه يتابع برامج وإنجازات المجلس وتطوير البنية التحتية وتقديم الدعم المادي للأندية، وتعزيز العلاقة بين مكونات المنظومة الرياضية اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، وقال:" نفتخر بما تقدمه الرياضة من صورة مشرقة وحالة توافقية مميزة تنعكس إيجابا على تطور الرياضة وتقدم نموذج يحتذى به من الجهد والعطاء للوطن".

بدوره شكر نبيل عواجة رئيس وفد المجلس الأعلى الاستقبال من الدكتور إسماعيل هنية وتقديم الدعم دائما للقطاع الرياضي والشبابي، وأكد أن كوادر المجلس في حالة عمل دائم ونشاط متواصل مع القطاع الرياضي والمجتمع وتكريم أصحاب الإنجازات وتنظيم البطولات والدعم المادي، وقال عواجة:" نشهد خلال العامين الماضيين أن المجلس الأعلى قدم الكثير من الإنجازات والبرامج بفضل جهود عبد السلام هنية مساعد الأمين العام، وقدرته على توفير الدعم والمساندة للقطاع الرياضي".

المصدر / فلسطين أون لاين