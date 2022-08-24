جماهير الزمالك في غزة تحتفل بتتويج فريقها بلقب الدوري المصري

غزة/ فلسطين أون لاين :

احتفلت جماهير نادي الزمالك في مصر والدول العربية مساء أمس الثلاثاء، بالفوز ببطولة الدوري العام للمرة الـ 14 في تاريخ القلعة البيضاء.

ففي شوارع القاهرة احتفلت الجماهير باستخدام الشماريخ واعلام النادي، مرددين أبرز الأغاني الخاصة بالنادي الملكي منها “الفانلة البيضا بخطين حمر”، و “التالتة يمين”، وغيرها.

في الوقت نفسه شهدت مدينة غزة، إقبال كبير من مشجعي الزمالك على المقاهي لمتابعة مباراة التتويج أمام الإتحاد السكندري.

وحرص أبناء قطاع غزة، على الإحتفال بفوز فريقهم المفضل، سواء في المقاهي أو في الشوارع باللقب الـ 14 في تاريخ النادي العريق.

كان فريق الزمالك قد توج بلقب الدوري، للمرة الرابعة عشر في تاريخه، رغم تعادل أمام الإتحاد، حيث ضمن اللقب بعد خسارة ملاحقه المباشر فريق بيراميدز أول من أمس.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما توقفت انتصاراته التي وصلت إلى 10 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين