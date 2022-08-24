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مباراتان في افتتاح بطولة كأس النخبة .. اليوم

24 اغسطس 2022 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

 

تفتتح اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة النخبة التنشيطية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمشاركة 7 أندية من الدرجة الممتازة.

 

وتبدأ البطولة بمباراتي المجموعة الثانية بلقاء خدمات رفح مع غزة الرياضي على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة.

 

وفي المباراة الثانية يلتقي الصداقة مع اتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك، وتقام المباريات الساعة الخامسة عصراً.

 

 

وكان شباب رفح قد أعلن انسحابه من البطولة من المجموعة الأولى التي بقيت تضم أندية اتحاد خانيونس، اتحاد بيت حانون، شباب خانيونس، علماً أنه يتأهل أول كل مجموعة للمباراة النهائية التي سيحدد موعدها لاحقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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