لاعب فلسطيني لمتصدر الدوري في لاتفيا

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي فالميرا متصدر الدوري في لاتفيا تعاقده مع اللاعب الفلسطيني محمد ديرية لاعب المنتخب الوطني وشباب الخليل لمدة موسم واحد.

ووصل ديرية قبل أيام إلى مدينة ريغا العاصمة اللاتفية وشارك في تدريبات الفريق، قبل أن يقرر النادي ضم اللاعب الذي ظهر بشكل مميز في التدريبات حيث من المتوقع أن يشارك في مباريات الفريق ببطولة الدوري الذي يتربع على صدارته.

وشارك فريق فالميرا في بطولة الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي في العامين الماضيين لكنه غادرهما من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.

وظهر ديرية بشكل مميز مع المنتخب الأولمبي في بطولة اتحاد غرب آسيا العام الماضي، وكان محط اهتمام العديد من الأندية قبل أن يقرر العودة لاستكمال مشواره مع شباب الخليل الذي شارك معه في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي وتوج معه بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن ينجح ديرية في اثبات جدارته خاصة مع القدرات الفنية التي يملكها الجناح الأيسر للمنتخب الوطني.

وتواجد ديرية ضمن قائمة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا في يونيو الماضي لكنه لم يشارك في المباريات الثلاثة التي لعبها الفدائي.

المصدر / فلسطين أونلاين