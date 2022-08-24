منتخب فلسطين للناشئين يخسر أمام الجزائر بخماسية

غزة/وائل الحلبي:

استهل منتخب فلسطين للناشئين مشواره في بطولة كأس العرب تحت 17 سنة بخسارة ثقيلة من نظيره الجزائري بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح البطولة التي تقام في ولاية معسكر الجزائرية لحساب المجموعة الأولى.

وحل منتخب الناشئين في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، فيما حل منتخب الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط، والسودان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في اطار نفس المجموعة.

منتخب الجزائر لم ينتظر سوى ثلاثة دقائق للوصول لشباك المنتخب الفلسطيني عبر لاعبه محمد صالح زياد، حافظ بعدها منتخب الناشئين على تماسكه حتى نهاية الشوط الأول مع غياب المحاولات الهجومية للرد على هدف أصحاب الأرض.

زادت رغبة منتخب الجزائري في الوصول للشباك بالشوط الثاني وتمكن من تسجيل أربعة أهداف عبر مليك كحلوشي (62) ويزيد عصام (65) وإلياس بوعلام (82) وأناتوف مسلم (88).

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فلسطين للناشئين بنظيره الإماراتي يوم الجمعة القادم في اطار الجولة الثانية من البطولة.

المصدر / فلسطين أونلاين