فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظائف مرشحة للاختفاء في المستقبل.. والربوتات تحل مكانها

في يوم تتويجه الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري

أسباب خسارة فرنسا مركزها الأول أوروبيا في إنتاج الكهرباء

الخليل: بتر قدم مصاب برصاص الاحتلال بعد عامين

مجلس طلبة بيرزيت يستنكر اعتداء أجهزة أمن السلطة على الطلبة واقتحام سكناتهم

ممثل الاتحاد الأوروبي: يجب إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة فورا

مصرع طفل بحادث سير في قلقيلية ووفاة مسن متأثرا بإصابته بحادث سير ببيت لحم

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

البرغوثي: نفي السلطة وجود معتقلين سياسيين يثير الخوف على مصيرهم

"الدعليس" يلتقي نخبًا مجتمعية من المنتدى الفكري الفلسطيني

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وظائف مرشحة للاختفاء في المستقبل.. والربوتات تحل مكانها

24 اغسطس 2022 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
...
الروبوت أصبح يشكل أكبر تهديد لسوق العمل

يتخوف الكثير من العمال والموظفين في العالم من أن تختفي وظائفهم خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي يفقدون وظائفهم ولا يعود متاحاً لهم العثور على وظيفة بديلة.

ويقول العديد من التقارير إن "الروبوت" أصبح يشكل أكبر تهديد لسوق العمل بعد أن أصبحت تكنولوجيا "الذكاء الصناعي" والأجهزة الذكية تحل مكان العديد من المهن البشرية التقليدية.

ومن المرجح أن يتم استبدال الوظائف المادية في البيئات التي يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك مشغلو الآلات وعمال الوجبات السريعة، بالروبوتات.

وأصدرت شركة الاستشارات الإدارية "ماكنزي"، ومقرها نيويورك، تقريراً حول مقدار الوظائف التي ستتبخر بسبب الأتمتة والمهن الأكثر تعرضاً للخطر.

وقال التقرير إن جمع البيانات ومعالجتها هما فئتان أخريان من الأنشطة التي يمكن القيام بها بشكل أفضل وأسرع باستخدام الآلات. وهذا يمكن أن يحل محل كميات كبيرة من العمالة، وعلى سبيل المثال في الرهون العقارية والعمل شبه القانوني والمحاسبة ومعالجة معاملات المكتب الخلفي.

وأضاف التقرير: "المهن مثل البستانيين والسباكين ومقدمي رعاية الأطفال والمسنين - ستشهد أيضاً بشكل عام قدراً أقل من التشغيل الآلي بحلول عام 2030، نظراً لصعوبة أتمتة هذه الوظائف من الناحية الفنية وغالباً ما تتطلب أجوراً أقل نسبياً، مما يجعل الأتمتة عملاً أقل جاذبية".

وتشير هذه المعلومات إلى أن العديد من الوظائف قد يتقلص الطلب عليها أو تختفي خلال السنوات المقبلة، ومن بينها المهن المرتبطة بالصحف المطبوعة، و"الكاشير" الذي أصبح يُستعاض عنه بآلة الدفع الذاتية التي تستخدمها محلات السوبر ماركت، وكذلك عمال الغزل والنسيج وموظفو الصرف النقدي لدى البنوك، وغيرهم الكثير.

المصدر / وكالات
#وظائف #تكنولوجيا #ربوتات #الزكاء الصناعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة