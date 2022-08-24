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في يوم تتويجه الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري

24 اغسطس 2022 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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لاعبي الزمالك

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقبه الـ14 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد السكندري بهدف سجله حسن إبراهيم في الدقيقة 44 وتعادل الزمالك عن طريق محمود حمدي الونش في الدقيقة 75.

ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان الزمالك توج رسميا بلقب الدوري الاثنين عقب فوز فيوتشر على بيراميدز 1 - صفر.

المصدر / وكالات
#الزمالك #الدوري المصري #مرتضى منصور #شيكابلا

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