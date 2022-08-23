مصرع طفل بحادث سير في قلقيلية ووفاة مسن متأثرا بإصابته بحادث سير ببيت لحم

لقي طفل (3 سنوات) مصرعه، مساء الثلاثاء، جراء تعرضه لحادث سير وقع في ساحة منزل عائلته ببلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية، وتوفي مواطن متأثرا بجروح أصيب بها بحادث سير ذاتي في بيت لحم.

وذكرت مصادر الطبية عن وصول طفل من بلدة حبله مصابا بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لحادث دعس من قبل أحد أقاربه، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

كما ذكرت المصادر أن الأطباء أعلنوا مساء اليوم عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 86 عامًا كان قد تعرض الشهر الماضي لحادث سير ذاتي بالقرب من مفرق النشاش المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث في حينها من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

المصدر / فلسطين أون لاين