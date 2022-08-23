"حماس" ورابطة علماء فلسطين بخان يونس تنهيان خلافًا عائليًا

أنهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولجنة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين بخان يونس اليوم الثلاثاء 23/8/2022، خلافًا عائليًا وقع بين عائلتي القدرة ورمضان.

وتوجه وفد من قيادة حركة حماس بخان يونس ولفيف من الوجهاء والمخاتير إلى مكان تجمع العائلتين لإتمام الصلح العشائري بينهم.

بدورها تقدّمت حركة حماس بشكرها للعائلتين لتغليبهم العقل والمنطق ونبذ الخلاف والمسارعة لاحتواء المشكلة والمحافظة على السلم المجتمعي.

ودعت الحركة ورابطة علماء فلسطين الجمهور بتحري الدقة والصدق في تناقل المعلومات ونشرها، وألا يكونوا بوقًا للفتنة ونشر الإشاعات والإضرار بالسلم والأمن المجتمعي.

وتوجهت العائلتان بعد المصافحة والإعلان عن انتهاء الخلاف بينهم، بالشكر لكل من ساهم في احتواء الخلاف من اللحظة الأولى وسارع لحله وعلى رأسهم حركة حماس بخان يونس ورابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح والمخاتير.

وأكدت العائلتان على أهمية المحافظة على تماسك المجتمع ونبذ الخلاف والتعصب، وعدم المساهمة في زعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي.

وشدّدت العائلتان على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة ونبذ الإشاعات لنحافظ جميعاً على استقرار مجتمعنا.

المصدر / فلسطين أون لاين