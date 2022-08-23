خدمات المغازي يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية

غزة / مؤمن الكحلوت:

قدّم نادي خدمات المغازي أول من أمس شكوى رسمية للمحكمة الرياضية، ضد اتحاد كرة السلة، بعدما قام الأخير بفتح باب القيد للمرة الثالثة، دون العودة للجمعية العمومية.

وقال رئيس النادي عبد الباسط العودات، أن ناديه يمتلك جميع الأوراق الثبوتية، للحصول على حقوقه، مُتمنياً من المحكمة الرياضية إنصاف ناديه.

وأكد العودات، أن فتح باب القيد للمرة الثالثة، جاء مخالفًا للوائح والقوانين، حيث إنه حسب القانون والمتعارف عليه، يُفتح باب القيد مرتين في الموسم الواحد، لكن اتحاد كرة السلة خالف اللوائح وفتحها للمرة الثالثة، دون العودة للجمعية العمومية.

وأضاف العودات، أن مشاركة لاعب خدمات البريج طه جبر أمام ناديه غير قانونية، بعدما لعب مباراة كأس السوبر مع ناديه السابق خدمات رفح، ما يعني عدم مرور موسم كامل على اللاعب للعب مع فريق جديد، علماً أن بطولة السوبر رسمية حسب اللوائح المنصوص فيها باتحاد اللعبة.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد، قد أقرت في وقت سابق صحة انتقال اللاعب طه جبر لنادي خدمات البريج، كون بطولة كأس السوبر غير رسمية، بينما اعتبرت قرار فتح باب القيد للمرة الثالثة، قرارًا جانبه الصواب.

المصدر / فلسطين أون لاين