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بلومبرغ نيوز: أبل تخطط لتصنيع (آيفون 14) في الهند

23 اغسطس 2022 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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شكل آيفون 14 المنتظر

 

أفادت وكالة بلومبرغ نيوز أمس أن شركة أبل تخطط لبدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند، بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وقال التقرير نقلًا عن أشخاص مطلعين: "إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند، وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة، الذي راوح من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة".

ولم ترد أبل بعد على طلب للتعليق.

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وتبحث أبل التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ مدة طويلة عن بدائل، مع الصدام بين بكين وواشنطن، وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهند #أبل #هاتف محمول #آيفون 14

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