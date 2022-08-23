التبادل التجاري بين (إسرائيل) والإمارات يتجاوز 1.4 مليار دولار

تجاوز حجم التبادل التجاري بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري للمرة الأولى، 1.4 مليار دولار، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن التبادل التجاري بين الجانبين اللذان وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول 2020، حطم الرقم القياسي في 2022.

وأفادت الصحيفة، بأن التبادل التجاري بين الاحتلال والإمارات وصل حتى منتصف أغسطس/آب الجاري 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.22 مليار في عام 2021 بالكامل.

وأشارت إلى أن التوقعات هي أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سيتضاعف عدة مرات في السنوات القادمة.

في مايو/أيار الماضي، وقع الجانبان اتفاقية التجارة الحرة - الأولى بين (إسرائيل) ودولة عربية - وحددت هدفا طموحا لزيادة التبادل التجاري السنوي إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات فقط، وفق المصدر ذاته.

وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، تسعى (إسرائيل) جاهدة لتنويع طبيعة التجارة مع الإمارات، والتي يعتمد جزء كبير منها حاليا على استيراد الألماس غير المصقول من أبوظبي ودبي إلى بورصة رامات غان للألماس. وفتحت البورصة مؤخرا مكتبا تمثيليا في دبي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت سفارة الاحتلال في أبو ظبي الانتقال إلى مقرها الدائم.

وقال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، في تغريدة على حسابه بتويتر "انتقلت سفارتنا في أبوظبي إلى مقرها الدائم اليوم"، معلنا عقد حفل افتتاح رسمي "قريبا".

وكان الاحتلال قد افتتح سفارته لدى أبوظبي في يونيو/ حزيران 2021، فيما وقع الجانبان على اتفاق لتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 برعاية أمريكية.

المصدر / الأناضول