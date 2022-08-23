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اتحاد خان يونس يتوّج بطلًا لكأس "طوكيو 2" على حساب ثقافي طولكرم

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اتحاد خان يونس يتوّج بطلًا لكأس "طوكيو 2" على حساب ثقافي طولكرم

23 اغسطس 2022 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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اتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي

توج اتحاد خان يونس بطلا لكأس "طوكيو 2" بعد فوزه الثمين على ثقافي طولكرم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس البلدي، بحضور السفير الياباني وممثلي UNDP وأعضاء اتحاد كرة القدم.

وعلى الرغم من تقدم الضيوف بهدف السبق في الدقيقة الأولى عبر محمد صباح، إلا أن اتحاد خان يونس تمكن من التعديل بعدها بثلاث دقائق عبر كمال النديات.

وانتظر اتحاد خان يونس حتى الدقائق العشر الأخيرة لحسم المباراة لصالحه عبر نجمه محمد أبو دقة الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 80 و90.

المصدر / فلسطين أونلاين
#اتحاد خانيونس #ثقافي طولكرم #كأس طوكيو

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