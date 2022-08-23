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محرر من الخليل يشارك صفوة حفاظ غزة في سرد القرآن الكريم

23 اغسطس 2022 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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الأسير القسامي المحرر أمين يوسف الطل

شارك الأسير القسامي المحرر أمين يوسف الطل من الخليل أحد محرري وفاء الأحرار، مع صفوة الحفاظ في قطاع غزة بسرد القرآن كاملاً.

وبدأ المحرر الطل بتلاوة القرآن بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء، حتى قبل مغيب الشمس بمسجد التقوى في مدينة غزة. 

وعبرت دار القرآن الكريم والسنة عن فخرها بتمكن المشاركين في هذا العرس القرآني وعددهم (581) حافظًا وحافظة، بسرد القرآن الكريم كاملاً.

وكان القسامي الطل قد تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

ولد المحرر أمين الطل في حارة المسكنة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل عام 1978، وله سبعة أشقاء وخمس شقيقات.

واعتقل الطل عام 1999 حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة، أمضى منها 12 سنة في الأسر.

واتهم الاحتلال أمين الطل بالانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وقتل جنود ومحاولة اختطاف آخرين.

وداخل السجون انخرط الطل في صفوف الأسرى يقرأ القرآن، حتى منّ الله عليه بحفظه كاملا.

ولأنه يحمل أصلا إجازة في التجويد قبل الاعتقال، عمل على تعليم الأسرى أحكام التجويد و الحديث الشريف.

وكان الأسير أمين من خطباء السجون البارزين في صلاة الجمعة، وغيرها من المناسبات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الخليل #القرآن الكريم #صفوة الحفاظ #أمين الطل

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