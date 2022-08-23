كتلة بيرزيت تستنكر سلوك السلطة القمعي وسطوتها على الحريات

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت سلوك السلطة القمعي وسطوتها المستمرة على الحريات، مبينة أن أجهزة أمن السلطة أقدمت يوم أمس على اقتحام سكنات أبناء الكتلة الإسلامية، وقامت بالاعتداء الهمجي على مجموعة من أبنائها.

وصادرت الأجهزة الأمنية أجهزة وهواتف خاصة بأبناء الكتلة الإسلامية وراياتها.

ووجهت الكتلة رسالتها إلى أسرة جامعة بيرزيت، قائلة: "إن المستهدف بهذا الاعتداء ليست الكتلة الإسلامية وحدها بل جامعة الشهداء بكل مكوناتها ونموذجها الوحدوي والوطني والديمقراطي وإرثها وتجربتها الرائدة".

وأكدت أن أسرة جامعة بيرزيت بكل مكوناتها من طلبة وأطر طلابية وإدارة ونقابة عاملين، مدعوون لموقف موحد رافض لهذا الاعتداء السافر على الحريات.

كما وجهت رسالتها للحركات الطلابية مضيفة: "بوحدتكم ووعيكم تثبتوا في كل مرة أنكم عنوان التحدي والعنفوان فلن ينال أحد من عزيمتكم، وما تتعرض له الكتلة الإسلامية اليوم يمس بوحدة الحركات الطلابية كافّة".

وطالبت بموقف موحد للحركات الطلابية وأن تقف وقفة استنكار ضد هذا القمع لمؤازرة طلبة الجامعة.

وتابعت "إلى الأجهزة الأمنية، إذا ظننتم أن قمعكم وملاحقتكم واعتقالاتكم ستوقف نشاطاتنا أو تحد من إبداعنا فأنتم واهمون، ووفروا جهودكم ومقدراتكم لمواجهة عدونا وعدوكم بدل استنفاذها في مواجهة أبناء شعبنا".

وأشارت إلى أن الكتلة الإسلامية خطت مسيرة عطائها بالتضحيات ودماء الشهداء، وسنوات الأسر، ولن يمنعها ظلم قريب ولا بعيد عن أداء واجبها الوطني والنقابي مهما كلفها الأمر.

المصدر / حرية نيوز