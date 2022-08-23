فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأغا: إتقان حفظ القرآن وتسميعه على جلسة واحدة دليل على عمق العلاقة بالقرآن

مصرع عامل من عزون في حادث عمل في الداخل المحتل

محرر من الخليل يشارك صفوة حفاظ غزة في سرد القرآن الكريم

الاحتلال يحول أسيرا مقدسيا للاعتقال الإداري

كتلة بيرزيت تستنكر سلوك السلطة القمعي وسطوتها على الحريات

المُحرر "السايح": الأسرى يخوضون معركة شرسة مع إدارة سجون الاحتلال

كتائب القسام تنشر كتاب "توأما الجهاد والشَّهادة"

تن هاج يحسم مصير رونالدو بعد جلوسه احتياطياً أمام ليفربول

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مي عفانة

تحذيرات من نوايا إسرائيلية لإعدام أسرى فلسطينيين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

كتلة بيرزيت تستنكر سلوك السلطة القمعي وسطوتها على الحريات

23 اغسطس 2022 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
...

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت سلوك السلطة القمعي وسطوتها المستمرة على الحريات، مبينة أن أجهزة أمن السلطة أقدمت يوم أمس على اقتحام سكنات أبناء الكتلة الإسلامية، وقامت بالاعتداء الهمجي على مجموعة من أبنائها.

وصادرت الأجهزة الأمنية أجهزة وهواتف خاصة بأبناء الكتلة الإسلامية وراياتها.

ووجهت الكتلة رسالتها  إلى أسرة جامعة بيرزيت، قائلة: "إن المستهدف بهذا الاعتداء ليست الكتلة الإسلامية وحدها بل جامعة الشهداء بكل مكوناتها ونموذجها الوحدوي والوطني والديمقراطي وإرثها وتجربتها الرائدة".

وأكدت أن أسرة جامعة بيرزيت بكل مكوناتها من طلبة وأطر طلابية وإدارة ونقابة عاملين، مدعوون لموقف موحد رافض لهذا الاعتداء السافر على الحريات.

كما وجهت رسالتها للحركات الطلابية مضيفة: "بوحدتكم ووعيكم تثبتوا في كل مرة أنكم عنوان التحدي والعنفوان فلن ينال أحد من عزيمتكم، وما تتعرض له الكتلة الإسلامية اليوم يمس بوحدة الحركات الطلابية كافّة".

وطالبت بموقف موحد للحركات الطلابية وأن تقف وقفة استنكار ضد هذا القمع لمؤازرة طلبة الجامعة.

وتابعت "إلى الأجهزة الأمنية، إذا ظننتم أن قمعكم وملاحقتكم واعتقالاتكم ستوقف نشاطاتنا أو تحد من إبداعنا فأنتم واهمون، ووفروا جهودكم ومقدراتكم لمواجهة عدونا وعدوكم بدل استنفاذها في مواجهة أبناء شعبنا".

وأشارت إلى أن الكتلة الإسلامية خطت مسيرة عطائها بالتضحيات ودماء الشهداء، وسنوات الأسر، ولن يمنعها ظلم قريب ولا بعيد عن أداء واجبها الوطني والنقابي مهما كلفها الأمر.

المصدر / حرية نيوز
#السلطة #الكتلة الإسلامية #الحريات العامة #بيرزيت #اعتقال سياسي #قمع الحريات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة