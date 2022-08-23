كتائب القسام تنشر كتاب "توأما الجهاد والشَّهادة"

أصدر قسم التاريخ العسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام كتاب «توأما الجهاد والشَّهادة» والذي يروي السيرة الجهادية للقائدين القساميين: محمَّد أبو شمَّالة، ورائد العطَّار.

وكشف القسام في الكتاب الذي نشره موقع القسام الإلكتروني عن تفاصيل العمل العسكري والجهادي للقائدين، ودورهما الكبير في معركة الأنفاق منذ باكورتها ليكون لهما في معركة الأنفاق فضل السبق وعظيم العطاء، إضافة إلى دورهما الجهادي في العمل على نجدة وتحرير الأسرى من سجون العدو الصهيوني البغيض، عبر عملية الوهم المتبدد وصفقة وفاء الأحرار، وغيرها مما ستكشفه الأيام بإذن الله.

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ويتضمن الكتاب أربعة فصول تروي الحياة الاجتماعيَّة لهما، ثم الحياة الجهاديَّة لكليهما من عام 1987م وحتَّى عام 2000م، وتستكمل حكاية حياتهما الجهاديَّة من شُعلة انتفاضة الأقصى عام 2000م وحتَّى العُدوان الصُّهيونيّ الأوَّل عام 2008م، وصولًا إلى يوم استشهادهما عام 2014م خلال "معركة العصف المأكول".

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المصدر / فلسطين أون لاين