فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تنشر كتاب "توأما الجهاد والشَّهادة"

تن هاج يحسم مصير رونالدو بعد جلوسه احتياطياً أمام ليفربول

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مي عفانة

تحذيرات من نوايا إسرائيلية لإعدام أسرى فلسطينيين

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في السودان إلى 89

الداخلية: شهيد وإصابة في انفجار بمنزل غرب خان يونس

الأونروا تُوزّع مساعدات مالية لـ 13 ألف أسرة غدًا الأربعاء

شغف الاقتناء يُحوّل بيتًا قطريًّا إلى متحف تراثي

البداية المخيبة في الدوري الإنجليزي تزعج كلوب وأنصار ليفربول

"الأشغال" تتحدث عن حصيلة الدمار من العدوان الأخير وإعادة الإعمار

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو والصور الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مي عفانة

23 اغسطس 2022 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
...
طواقم الإسعاف تستلم جثمان الشهيدة مي عفانة

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة مي عفانة من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس،  مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز الزعيم خارج القدس المحتلة.

واستُشهدت عفانة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 16 حزيران/يونيو 2021، خلال مرورها بسيارتها على حاجز حزما العسكري في القدس المحتلة.

اقرأ المزيد: مي عفانة.. طبيبة الإرشاد التي حلمت بدور "السفيرة" الفلسطينية

يُذكر أنّ الشهيدة كانت تعمل محاضرة في جامعة الاستقلال الأمنية الفلسطينية، ومقرها مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

photo_2022-08-23_17-25-03.jpg
photo_2022-08-23_17-25-05.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #شهيدة #جثمان #الاحتلال الإسرائلي #مي عفانة #الشهيدة مي عفانة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة