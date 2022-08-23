سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة مي عفانة من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز الزعيم خارج القدس المحتلة.

واستُشهدت عفانة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 16 حزيران/يونيو 2021، خلال مرورها بسيارتها على حاجز حزما العسكري في القدس المحتلة.

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يُذكر أنّ الشهيدة كانت تعمل محاضرة في جامعة الاستقلال الأمنية الفلسطينية، ومقرها مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

🔴 #عاجل| الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مي عفانة على حاجز الزعيم بعد احتجازه منذ 16 من يونيو العام الماضي pic.twitter.com/pV5ZTO9z3H — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 23, 2022







المصدر / فلسطين أون لاين