ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في السودان إلى 89

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، أن حصيلة من لقوا مصرعهم من جراء السيول والفيضانات منذ يونيو/ حزيران الماضي ارتفعت إلى 89 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 36 آخرين.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني، في بيان، إن السيول والفيضانات أدّت لـ"وفاة 89، وإصابة 36".

وأضاف أن السيول والفيضانات أسفرت عن "انهيار 19 ألفا و864 منزلا كليا، و30 ألفا و166 جزئيا، وتضرر 61 من المرافق، و69 من المتاجر والمخازن".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، الاثنين، وصول مساعدات إلى 40 ألف شخص من المتضررين بالسيول والفيضانات.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "تعاطفي مع جميع الذين فقدوا ذويهم أو منازلهم أو مصادر رزقهم في السيول والفيضانات في السودان".

وتابع بيرتس: "تقدم الأمم المتحدة الدعم حيثما أمكنها ذلك ووصلت مساعدات الأمم المتحدة حتى الآن إلى 40 ألف شخص".

وزاد: "سيحتاج الكثيرون إلى المساعدة في الأسابيع المقبلة".

والإثنين، قال مجلس الدفاع المدني السوداني إن عدد من لقوا مصرعهم من جراء السيول بالبلاد بلغ 83 شخصا، منذ يونيو الماضي.

والأحد، أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500 سوداني، من جراء السيول والأمطار في محلية المناقل، وسط السودان.

كما أعلن مجلس الوزراء السوداني، حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق)".

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، من جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو 2022.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

المصدر / الأناضول