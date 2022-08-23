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الأونروا تُوزّع مساعدات مالية لـ 13 ألف أسرة غدًا الأربعاء

23 اغسطس 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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أكد عاصم أبو شاوش رئيس برنامج الخدمات الاجتماعية في الأونروا أنه سيتم توزيع 50 دولار للفرد الواحد لعدد 13 ألف أسرة (22,000 لاجئ) وذلك ابتداء من يوم غدٍ عبر البنوك.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء اللجان الشعبية في قطاع غزة برئاسة رجاء عمر رئيس اللجان الشعبية للاجئين وبحضور م. عبدالفتاح أبو موسى وعلي قنديل ومراد بلبل بالإضافة إلى د. كمال الكحلوت رئيس مركز دراسات اللاجئين لبحث ومناقشة الخدمات الاجتماعية للأونروا.

وأوضح أبو شاويش أنّ عدد اللاجئين الذين يستفيدون من برنامج الطوارىء( الكابونة الموحدة ) حوالي 1144000 وسيتم إضافة حوالي 60 ألف أسرة خلال العام 2023 حسب خطة الأونروا لعام 2023.

من جانبه شكر أ. رجاء عمر أبو شاويش على حسن الاستقبال وأكد على تمسك اللاجئين بالأونروا لأنها الشاهد على قضية اللاجئين ودعا لاستمرارها في عملها لخدمة اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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