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"الأشغال" تتحدث عن حصيلة الدمار من العدوان الأخير وإعادة الإعمار

23 اغسطس 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، إن العدوان الأخير على غزة، تسبب بدمار 25 وحدة سكنية بشكل كامل، و80 بشكل جزئي غير صالح للسكن، و2000 وحدة بشكل جزئي، مشيرًا إلى أنه تم المشارفة على الانتهاء من حصر الأضرار.

ونوه سرحان خلال حديث لمجموعة من الصحفيين في مكتبه بمدينة غزة، إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 3 مليارات دولار من أجل الإعمار والتنمية.

وأشار إلى هناك منازل دمرت وتضررت لم يعاد إعمارها منذ العدوان الإسرائيلي 2014 والذي أنجز إعمار ما نسبته فقط 40%، مرورًا بما جرى من عدوان مماثل في أعوام أخرى من بينها مايو/ أيار 2021 والذي دمر خلاله نحو 1700 وحدة سكنية أعيد بناء نحو 1000 منها.

وبين أن نحو 2300 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل لم يعاد بنائها خلال الحروب والعدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع في السنوات الأخيرة.

وحذر سرحان من انفجار الأوضاع في حال استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الدول التي تساهم في الإعمار وخاصة قطر ومصر.

وأوضح أن نسبة ما أنجز منها وصل إلى 30%، مشيرًا إلى أنها تشمل بناء 3 مدن سكنية، تضم 2500 وحدة سكنية، وكورنيش شارع البحر شمال القطاع.

ولفت إلى أن قطاع غزة، بحاجة إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لسد العجز خاصة وأن القطاع يحتاج سنويًا إلى 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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