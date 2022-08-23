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واشنطن تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا

23 اغسطس 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في أوكرانيا للمغادرة، في تحذير يُعدُّ الأول من نوعه منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط الماضي، وسط توقعات باستهداف روسيا المباني المدنية والحكومية في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بتوقيت الشرق الأوسط.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها "حصلت على معلومات تفيد بأنّ روسيا تُكثّف جهودها لشنّ ضربات ضد البنية التحتية المدنية، والمنشآت الحكومية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

وذكر البيان إلى أنّ "الضربات الروسية في أوكرانيا تُشكّل تهديدًا مستمرًا للمدنيين، والبنية التحتية المدنية".

وحثّت سفارة واشنطن لدى كييف مواطنيها على مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة للقطاع الخاص، إذا كان ذلك آمنًا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدُّه الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.

المصدر / الأناضول
#واشنطن #أوكرانيا #الحرب الروسية #العملية العسكرية الروسية

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