أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بالضفة

تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها في الضفة الغربية، عبر اختطاف أكثر من 20 معتقلًا على خلفية آرائهم السياسية، معظمهم أسرى محررون.

من جهته، أفاد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، بأنّ المجموعة رصدت أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 /2022، وصفها بالوحشية.

واقتحمت أجهزة السلطة مساكن طلبة جامعة بيرزيت في بلدة بيرزيت شمال رام الله وتصادر رايات ومواد طلابية، عدا عن استدعاء عددٍ من الطلاب للتحقيق.

وفي سياق متصل، اقتحمت أجهزة السلطة في نابلس حفل استقبال الأسير القسامي المحرر أمجد السايح بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال، ومنعت رفع الرايات الخضراء.

كما تعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر يزن درويش لليوم الـ3 على التوالي، ومحمد فايز ترابي لليوم الـ3 على التوالي، علمًا أنه أسير محرر أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.

ولا تزال أجهزة السلطة تواصل اختطاف الأسير المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ4 على التوالي، والشاب نعمان صوافطة لليوم الـ6 على التوالي، والأسير المحرر يزن رياض لليوم الـ7 على التوالي.

أيضًا حوّلت أجهزة السلطة الأسير المحرر أحمد جمال دراغمة إلى سجن أريحا، علمًا أنه معتقل لليوم الـ7، وجريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس، كما تواصل اعتقال الأسير المحرر سليمان أبو صالحة والأسير المحرر محمود عصيدة، لليوم الـ8 على التوالي.

ولا تزال تختطف الشاب أحمد زياد صوافطة، والأسير المحرر معاذ عيسى حميدان من بلدة بدو قضاء القدس، لليوم الـ10 على التوالي، والشاب قصي دراغمة لليوم الـ24 على التوالي في مسلخ أريحا، والطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ61 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

كما نقلت الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علمًا أنه مختطف لليوم الـ24 على التوالي، كما تواصل اعتقال الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم 62 على التوالي، والأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ77 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ75 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

بينما مددت أجهزة السلطة اعتقال المحامي المتدرب أحمد خصيب لـ 45 يومًا، علما بأنه معتقل منذ 77 يومًا، وتواصل اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله لليوم الـ79 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

وتواصل اعتقال الأسير المحرر علاء غانم، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ79 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

ويُنظّم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين