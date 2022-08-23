"حماس": اعتقال فازع ونادر صوافطة جريمة صهيونية تكشف تخبّط الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنّ اعتقال القيادي والأسير المحرر فازع صوافطة، والناشط الأسير المحرر نادر صوافطة، صباحًا، هو "جريمة صهيونية تكشف تخبّط الاحتلال وفشل منظومته الأمنية في مواجهة انتفاضة شعبنا المتصاعدة ضد عدوانه وإرهابه المتواصل".

وأكدت الحركة في بيان صحفي: أنَّ "جريمة اعتقال الأسيرين المحرّرين فازع ونادرصوافطة، اللَّذين قضيا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، لن تنال من عزيمتهما في مواصلة مسيرتهما النضالية، ولن تفلح في تغييب دور قيادات شعبنا المقاوم، ولن تحقّق للاحتلال أمنه المزعوم.

وختمت بالقول: "نشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من المقاومة والصمود والتصدّي لهذا المحتل ومستوطنيه، دفاعًا عن الأرض، وانتصارًا للقدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين